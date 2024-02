TAF Toulouse 2024 : Présentation de la diversité des métiers de l’electricité et des énergies Aussonne Aussonne, jeudi 14 mars 2024.

TAF Toulouse 2024 : Présentation de la diversité des métiers de l’electricité et des énergies Présentation des métiers et des domaines d’activités ou nous recrutons le + : Jeudi 14 mars, 10h45 Aussonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-14T10:45:00+01:00 – 2024-03-14T11:15:00+01:00

Fin : 2024-03-14T10:45:00+01:00 – 2024-03-14T11:15:00+01:00

Présentation des métiers et des domaines d’activités ou nous recrutons le + :

Tertiaire/Indus : Electricien, automaticien, tech de maintenance

Infras et reseaux : Monteur Reseaux Aérien et sout, VRD, Photovoltaique

Découverte de certains secteurs d’activités spécifiques

Présentez-vous 5 minutes avant le pitch

Intervenant : Eiffage Energie Systemes

Lieu : Village Secteur BATIMENT TRAVAUX PUBLICS

Conférence Travail avenir formation