TAF Toulouse 2024 : Participez au quizz de l’Hôtellerie-Restauration ! Aussonne Aussonne, mercredi 13 mars 2024.

TAF Toulouse 2024 : Participez au quizz de l’Hôtellerie-Restauration ! Découvrez de manière ludique les secteurs d’activité et les métiers de l’hébergement et des restaurations en participant à un quiz. Mercredi 13 mars, 14h00 Aussonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-13T14:00:00+01:00 – 2024-03-13T14:30:00+01:00

Fin : 2024-03-13T14:00:00+01:00 – 2024-03-13T14:30:00+01:00

Découvrez de manière ludique les secteurs d’activité et les métiers de l’hébergement et des restaurations en participant à un quiz.

Les participants seront regroupés en équipe devant un buzzer et devront répondre à une vingtaine de questions.

30 minutes pour découvrir tout en s’amusant les métiers de l’hôtellerie-restauration !

Présentez-vous 5 minutes avant le démarrage de ce Pitch.

Lieu : Village Hôtellerie-Restauration

Durée : 30 minutes

Intervenant : AKTO

Aussonne 31840 Aussonne Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie

Conférence Travail avenir formation