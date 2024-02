TAF Toulouse 2024 : PAD OCC : entrer dans l’industrie du futur Aussonne Aussonne, mercredi 13 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-13T14:30:00+01:00 – 2024-03-13T15:00:00+01:00

Fin : 2024-03-13T14:30:00+01:00 – 2024-03-13T15:00:00+01:00

Pad’Occ est un projet collaboratif visant renforcer la dynamique de modernisation industrielle en Occitanie, à sensibiliser et accompagner les entreprises fondées sur la mécanique dans leurs transformations vers l’industrie du futur en leur permettant de répondre aux nouveaux enjeux environnementaux, économiques et humains. La plateforme Pad’Occ offre aux utilisateurs la possibilité de découvrir et de s’approprier les avancées de l’industrie du futur grâce à une usine-école, démonstrateur et vitrine des nouvelles technologies.

Présentez-vous 5 minutes avant le démarrage de ce Pitch

Lieu : Espace Enseignement supérieur

Durée : 30 minutes

Intervenant : Université de Toulouse

Déroulé : Présentation suivie d’une session de questions réponses

