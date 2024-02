TAF Toulouse 2024 : Obtenir le DAEU, c’est comme avoir le bac. Il n’est jamais trop tard pour un nouveau départ. Aussonne Aussonne, jeudi 14 mars 2024.

TAF Toulouse 2024 : Obtenir le DAEU, c’est comme avoir le bac. Il n’est jamais trop tard pour un nouveau départ. En quoi le DAEU, diplôme d’accès aux études universitaires, est aujourd’hui un tremplin vers : les études supérieures, une évolution professionnelle, l’accès aux concours de la fonction publique,… Jeudi 14 mars, 15h00 Aussonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-14T15:00:00+01:00 – 2024-03-14T15:30:00+01:00

Fin : 2024-03-14T15:00:00+01:00 – 2024-03-14T15:30:00+01:00

En quoi le DAEU, diplôme d’accès aux études universitaires, est aujourd’hui un tremplin vers : les études supérieures, une évolution professionnelle, l’accès aux concours de la fonction publique, un changement de vie, l’emploi.

Permettre aux participants de se projeter sur une réussite avec le DAEU.

Non titulaires du BAC ou d’un titre équivalent. Avoir au moins 24 ans ou entre 20 et 24 ans et justifié de deux ans d’activité. Avoir arrêté ses études initiales depuis 2 ans au moins

Présentez-vous 5 minutes avant le démarrage de ce Pitch

Lieu : Espace Enseignement supérieur

Durée : 30 minutes

Déroulé : Témoignage sous la forme de questions-réponses ou portraits de stagiaires

Intervenant : Université de Toulouse

Aussonne 31840 Aussonne Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie

Conférence Travail avenir formation