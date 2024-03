TAF Toulouse 2024 : MétierScope, découvrez les métiers et engagez votre reconversion ! Aussonne Aussonne, mercredi 13 mars 2024.

TAF Toulouse 2024 : MétierScope, découvrez les métiers et engagez votre reconversion ! Vous avez un projet de transition professionnelle ou de reconversion mais vous ne savez pas par ou commencer ? Mercredi 13 mars, 15h15 Aussonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-13T15:15:00+01:00 – 2024-03-13T15:45:00+01:00

Fin : 2024-03-13T15:15:00+01:00 – 2024-03-13T15:45:00+01:00

Vous avez un projet de transition professionnelle ou de reconversion mais vous ne savez pas par ou commencer ?

Ce flash digital s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent s’informer sur les métiers et les compétences dans le but de préparer et d’enclencher une démarche de transition professionnelle.

MétierScope est une plateforme gratuite proposée par France Travail grâce à laquelle vous pouvez trouver toutes les informations sur les métiers (description des activités, diplômes, compétences, savoirs…). Peu importe le niveau de maturité de votre projet, avec ce service, explorez les métiers en fonction de vos intérêts personnels, vos secteurs d’activité de prédilection ou simplement à l’aide d’une barre de recherche.

Préparer votre projet de reconversion avec toutes les cartes en main grâce aux indicateurs sur le marché du travail, aux offres d’emploi et à un accès simplifié vers d’autres services d’accompagnement pour se former, trouver une immersion en entreprises,une aide…

Présentez-vous 5 minutes avant le démarrage de cette conférence/flash digital.

Lieu : espace digital France Travail

Durée : 30 minutes

Déroulé : Présentation du service puis échange avec des animateurs.

Démonstration de la Plateforme MétierScope et de ces nombreuses fonctionnalités qui pourront vous être utile pour :

vous informer sur les métiers

faire le point sur votre projet de reconversion et les opportunités réelles du marché sur votre territoire

(re)faire votre CV grâce à la liste des compétences pour chaque métier

préparer votre transition professionnelle

Aussonne 31840 Aussonne Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie

Conférence Travail avenir formation