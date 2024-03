TAF Toulouse 2024 : Métiers du numérique : réussir son projet professionnel grâce à l’alternance Aussonne Aussonne, jeudi 14 mars 2024.

TAF Toulouse 2024 : Métiers du numérique : réussir son projet professionnel grâce à l’alternance Le numérique offre de nombreuses opportunités d’emploi. Le saviez-vous ? Vous pouvez vous former et exercer un de ces métiers grâce au contrat en alternance ! Jeudi 14 mars, 10h00 Aussonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-14T10:00:00+01:00 – 2024-03-14T10:30:00+01:00

Fin : 2024-03-14T10:00:00+01:00 – 2024-03-14T10:30:00+01:00

Le numérique offre de nombreuses opportunités d’emploi. Le saviez-vous ? Vous pouvez vous former et exercer un de ces métiers grâce au contrat en alternance !

C’est la possibilité d’apprendre un métier en étant salarié.

Mais comment ça marche ?

Rejoignez-nous pour en parler ! Vous découvrirez le fonctionnement de l’alternance et retrouverez des ressources pour faciliter la recherche d’une formation et d’une entreprise.

Présentez-vous 5 minutes avant le démarrage de ce Picth.

Lieu : Village Carrefour Numérique

Durée : 30 minutes

Intervenant : OPCO Atlas

Aussonne 31840 Aussonne Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/230126 »}]

Conférence Travail avenir formation