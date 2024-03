TAF Toulouse 2024 : Mes aides France Travail, pour vous permettre d’aller plus loin… Aussonne Aussonne, mercredi 13 mars 2024.

TAF Toulouse 2024 : Mes aides France Travail, pour vous permettre d’aller plus loin… Pitch et démonstration en live du site Mes aides qui référence les aides au permis à la maille régionale / départementale et communale, des aides à l’achat d’un moyen de locomotion, les garages so… Mercredi 13 mars, 10h00 Aussonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-13T10:00:00+01:00 – 2024-03-13T10:30:00+01:00

Fin : 2024-03-13T10:00:00+01:00 – 2024-03-13T10:30:00+01:00

Pitch et démonstration en live du site Mes aides qui référence les aides au permis à la maille régionale / départementale et communale, des aides à l’achat d’un moyen de locomotion, les garages solidaires… pour élargir son périmètre d’emploi ou maintenir dans l’emploi

Participez à ce Flash digital pour en savoir plus.

Présentez-vous 5 minutes avant le démarrage de cette conférence/flash digital.

Lieu : espace digital France Travail

Durée : 30 minutes

Déroulé : Présentation du service puis échange avec des animateurs.

Aussonne 31840 Aussonne Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/242129 »}]

Conférence Travail avenir formation