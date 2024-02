TAF Toulouse 2024 : Le transport, c’est aussi pour elles ! Conductrice de transport routier de marchandises. Pourquoi pas vous ? Aussonne Aussonne, mercredi 13 mars 2024.

TAF Toulouse 2024 : Le transport, c’est aussi pour elles ! Conductrice de transport routier de marchandises. Pourquoi pas vous ? Promouvoir le métier de conducteur de marchandises, attirer et féminiser la profession dans un contexte d’emploi en tension avec des embauches en CDI à temps plein. Aujourd’hui, 3% de femmes dans … Mercredi 13 mars, 14h45 Aussonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-13T14:45:00+01:00 – 2024-03-13T15:15:00+01:00

Fin : 2024-03-13T14:45:00+01:00 – 2024-03-13T15:15:00+01:00

Promouvoir le métier de conducteur de marchandises, attirer et féminiser la profession dans un contexte d’emploi en tension avec des embauches en CDI à temps plein. Aujourd’hui, 3% de femmes dans les métiers du transport. Les nouvelles technologies et la diversité des activités rendent le métier accessible à beaucoup dès lors que le projet professionnel est construit. Les accès à ce métier par la voie de la formation sont nombreux et accompagnés par un parcours d’intégration en entreprise adapté aux profils recrutés et à l’activité proposée.

Présentez-vous 5 minutes avant le démarrage de ce Pitch.

Lieu : Village secteur Transport Logistique Mécanique

Durée : 30 minutes

Intervenant : Groupe Jardel

Déroulé : Présentation de l’entreprise, de l’OPCO MOBILITES. Témoignage d’une conductrice Jard’elle issue de la reconversion puis échanges/interactions avec les participants.

Aussonne 31840 Aussonne Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/235192 »}]

Conférence Travail avenir formation