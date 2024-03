TAF Toulouse 2024 : Lancez votre carrière à l’international avec le VIE ! Aussonne Aussonne, jeudi 14 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-14T13:00:00+01:00 – 2024-03-14T13:30:00+01:00

Fin : 2024-03-14T13:00:00+01:00 – 2024-03-14T13:30:00+01:00

Des voyages plein le feed Instagram et marre d’être spectateur ? Pas besoin d’attendre d’être expat à 40 ans pour travailler à l’étranger !

Le Volontariat International en Entreprise (VIE) permet aux jeunes français et ressortissants d’un pays de l’Espace Economique Européen, âgés de 18 à 28 ans, de débuter leur carrière à l’international.

Etre Volontaire International, c’est avoir accès à des missions passionnantes et de réels débouchés, avec 92% des jeunes recrutés en fin de mission.

Cette séquence sera aussi l’occasion d’évoquer le tout nouveau Volontariat Territorial en Entreprise Export (VTE Export) lancé le 1er janvier 2024 dernier.

Alors n’attendez plus pour embarquer à l’export!

https://mon-vie-via.businessfrance.fr/

https://www.vte-france.fr/aide-vte-export/

Présentez-vous 5 minutes avant le démarrage de ce Pitch

Lieu : Espace formation et alternance

Durée : 30 minutes

Intervenant : Business France

Conférence Travail avenir formation