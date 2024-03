TAF Toulouse 2024 : La vie au grand air : formez-vous aux métiers du tourisme, sport et nature Aussonne Aussonne, mercredi 13 mars 2024.

TAF Toulouse 2024 : La vie au grand air : formez-vous aux métiers du tourisme, sport et nature La Licence Professionnelle Gestion des Organisations des Services Sportifs et de Loisirs s’inscrit dans l’accompagnement du développement du marché du tourisme et des sports de nature, en visant u… Mercredi 13 mars, 14h00 Aussonne

La Licence Professionnelle Gestion des Organisations des Services Sportifs et de Loisirs s’inscrit dans l’accompagnement du développement du marché du tourisme et des sports de nature, en visant une insertion professionnelle à l’issue de la formation.

Objectifs à atteindre :

être capable de monter, développer et commercialiser des produits de tourisme sportif de nature pour des clientèles diversifiées, avec des acteurs à la fois privés et publics, tout en préservant l’environnement ;

être capable de créer, gérer et dynamiser une organisation dans le secteur (marchand et non marchand) du tourisme, du sport et du loisir de nature.

La formation se déroule à Millau.

Dossier de candidatures à renseigner sur le site de l’INU Champollion via la plateforme ARIA

du 02/04/2024 au 07/05/2024 inclus : https://www.univ-jfc.fr/formation/inscriptions-et-candidatures

Présentez-vous 5 minutes avant le démarrage de ce Pitch

Lieu : Espace Enseignement supérieur

Durée : 30 minutes

Intervenant : INU CHAMPOLLION

Aussonne 31840 Aussonne Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie

Conférence Travail avenir formation