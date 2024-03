TAF Toulouse 2024 : La Fonction Publique Territoriale : les opportunités d’emplois insoupçonnées du service public local ! Aussonne Aussonne, mercredi 13 mars 2024.

TAF Toulouse 2024 : La Fonction Publique Territoriale : les opportunités d’emplois insoupçonnées du service public local ! Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute- Garonne (CDG31) vous invite à découvrir les 240 métiers des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, l… Mercredi 13 mars, 10h00 Aussonne

Début : 2024-03-13T10:00:00+01:00 – 2024-03-13T10:30:00+01:00

Fin : 2024-03-13T10:00:00+01:00 – 2024-03-13T10:30:00+01:00

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute- Garonne (CDG31) vous invite à découvrir les 240 métiers des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, le marché de l’emploi, les secteurs qui recrutent et son service Intérim Territorial.

Embarquez pour des métiers Passion, de proximité, porteurs de sens et de valeurs fortes, au service des territoires et de leurs usagers.

Venez aussi nous faire découvrir vos talents et vos projets sur le stand du CDG31 !

Présentez-vous 5 minutes avant le démarrage de ce Pitch

Lieu : Espace formation et alternance

Durée : 30 minutes

Intervenant : CDG 31

Aussonne 31840 Aussonne Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie

Conférence Travail avenir formation