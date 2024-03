TAF Toulouse 2024 : La féminisation des métiers dans le secteur automobile, parlons-en ! Aussonne Aussonne, jeudi 14 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-14T10:45:00+01:00 – 2024-03-14T11:15:00+01:00

Norauto aujourd’hui est un leader dans le milieu des centres auto. Même en ayant cette position sur le marché français et européen on ne recrute que 20% de femmes et on aimerait que ça change et devenir un leader du recrutement féminin. On recrute sur des postes en atelier et en magasin qui sont ouverts autant aux femmes qu’aux hommes. Chez Norauto nous créons des parcours professionnels, les possibilités d’évolution mènent sur des postes en maîtrise ou en encadrement. Dans la région Sud Ouest on a la chance d’avoir des Directrices de centre, Cheffes d’atelier et mécaniciennes.

Toute personne intéressée par le milieu automobile, la mécanique ou en reconversion professionnelle.

On recrute avec ou sans CV, avec ou sans formation afin de créer des parcours professionnels.

Présentez-vous 5 minutes avant le démarrage de ce Pitch.

Lieu : Village secteur Transport Logistique Mécanique

Durée : 30 minutes

Intervenant : Norauto

Déroulé : Présentation de l’équipe RH région avec intervention de collaboratrices de plusieurs métiers de l’atelier et du magasin

