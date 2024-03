TAF Toulouse 2024 : Investissez-vous dans le monde agricole: Prenez part au développement des filières ovine et équine Aussonne Aussonne, jeudi 14 mars 2024.

TAF Toulouse 2024 : Investissez-vous dans le monde agricole: Prenez part au développement des filières ovine et équine La licence professionnelle productions animales a pour objectif de former les étudiants au métier de conseil ainsi qu’à la gestion de projet dans deux filières spécifiques : la filière équine et l… Jeudi 14 mars, 14h00 Aussonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-14T14:00:00+01:00 – 2024-03-14T14:30:00+01:00

Fin : 2024-03-14T14:00:00+01:00 – 2024-03-14T14:30:00+01:00

La licence professionnelle productions animales a pour objectif de former les étudiants au métier de conseil ainsi qu’à la gestion de projet dans deux filières spécifiques : la filière équine et la filière ovine.

Cette licence a pour vocation de permettre à l’étudiant d’acquérir des capacités d’analyse de la filière et des pratiques qui y sont répandues pour élaborer des préconisations précises et spécifiques répondant à une recherche d’amélioration continue.

La formation se déroule à St-Afrique

Dossier de candidatures à renseigner sur le site de l’INU Champollion via la plateforme ARIA

Présentez-vous 5 minutes avant le démarrage de ce Pitch

Lieu : Espace Enseignement supérieur

Durée : 30 minutes

Intervenant : INU CHAMPOLLION

Aussonne 31840 Aussonne Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/230141 »}]

Conférence Travail avenir formation