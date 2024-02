TAF Toulouse 2024 : Formations en alternance : devenez expert(e) du pilotage et du développement des solutions de transport de voyageurs en tenant… Aussonne Aussonne, jeudi 14 mars 2024.

Début : 2024-03-14T14:45:00+01:00 – 2024-03-14T15:15:00+01:00

Présenter les métiers en tension dans le secteur du transport de voyageurs.

Ces métiers sont en lien avec l’organisation, la planification , le développement de solutions de transport de personnes. Les entreprises sont nombreuses et variées à la fois par la taille ( grand groupe ex Tisséo et PME ) mais également sur tout le territoire Occitanie avec des opportunités d’emploi soit milieu urbain ou rural

Ces formations s’adressent à tout public ayant le bac ou mini 3 ans d’expérience dans le secteur du transport de personnes

Lieu : Village secteur Transport Logistique Mécanique

Durée : 30 minutes

Intervenant : ISTELI AFTRAL TOULOUSE

Déroulé : tour de table, présentation des formations et opportunités d’alternance, échanges et questions avec les participants, vidéos

Aussonne 31840 Aussonne Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie

