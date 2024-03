TAF Toulouse 2024 : Entreprises, passez de l’ère de la sélection à l’ère de la séduction Aussonne Aussonne, jeudi 14 mars 2024.

Tous Tes Possibles expérimente et déploie des solutions innovantes pour le retour à l’emploi des publics qui en sont éloignées. L’équipe Entreprises Inclusives a ainsi développé des outils et méthodes pour accompagner les employeurs qui souhaitent résoudre différentes tensions de recrutement, management et RH (attraction, embauche, fidélisation de talents) en se rendant notamment plus compatibles avec de nouveaux viviers de candidats et candidates. Retrouvez plus d’informations et des outils pratiques à votre libre usage sur www.majrh.fr.

https://www.toustespossibles.fr/entreprises-inclusives/

Présentez-vous 5 minutes avant le démarrage de ce Pitch

Lieu : Espace formation et alternance

Durée : 30 minutes

Intervenant : Tous tes possibles

