TAF Toulouse 2024 : Des opportunités d’emploi dans le secteur du soin et de la restauration collective, venez nous rencontrer! Aussonne Aussonne, jeudi 14 mars 2024.

TAF Toulouse 2024 : Des opportunités d’emploi dans le secteur du soin et de la restauration collective, venez nous rencontrer! Orpéa et sa filiale Clinéa vous présenteront le groupe, ses établissements et leurs opportunités d’emploi dans le secteur du soin et de la restauration collective. Jeudi 14 mars, 11h30 Aussonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-14T11:30:00+01:00 – 2024-03-14T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-14T11:30:00+01:00 – 2024-03-14T12:00:00+01:00

Orpéa et sa filiale Clinéa vous présenteront le groupe, ses établissements et leurs opportunités d’emploi dans le secteur du soin et de la restauration collective.

Présentez-vous 5 minutes avant le démarrage de ce Pitch.

Lieu : Village Accompagnement Soin et Service à la Personne

Durée : 30 minutes

Intervenant : Orpea / Clinea

Aussonne 31840 Aussonne Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/241742 »}]

Conférence Travail avenir formation