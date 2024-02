TAF Toulouse 2024 : + de 1400 formations dans le supérieur : trouvez la votre ! Aussonne Aussonne, mercredi 13 mars 2024.

TAF Toulouse 2024 : + de 1400 formations dans le supérieur : trouvez la votre ! Que vous soyez lycéen, étudiant ou professionnel, trouvez en quelques clics une information détaillée, précise et complète. Mercredi 13 mars, 15h00 Aussonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-13T15:00:00+01:00 – 2024-03-13T15:30:00+01:00

Fin : 2024-03-13T15:00:00+01:00 – 2024-03-13T15:30:00+01:00

Que vous soyez lycéen, étudiant ou professionnel, trouvez en quelques clics une information détaillée, précise et complète.

Ergonomique et simple d’utilisation, la cartographie permet un accès immédiat aux formations dispensées par les établissements d’enseignement supérieur membres et associés de l’Université de Toulouse ainsi que les lycées de l’académie.

Les formations peuvent être consultées par ville, par établissement, par domaine, par diplôme, par mots-clés et par modalités de formation : initiale, continue, alternance, à distance, etc.

Présentez-vous 5 minutes avant le démarrage de ce Pitch

Lieu : Espace Enseignement supérieur

Durée : 30 minutes

Intervenant : Université de Toulouse

Déroulé : Usage de la cartographie Université de Toulouse. Promotion de l’offre de formation du site.

Aussonne 31840 Aussonne Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie

Conférence Travail avenir formation