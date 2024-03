TAF Toulouse 2024 : comment gagner sa vie en aidant les autres à travers les métiers de l’aide à domicile ? Aussonne Aussonne, jeudi 14 mars 2024.

Début : 2024-03-14T15:15:00+01:00 – 2024-03-14T15:45:00+01:00

Vous aimez vous rendre utile auprès d’un public fragile : personnes âgées ou handicapées. Vous êtes jeune, débutant ou en reconversion ; ou bien, tout simplement l’envie de reprendre une activité. Notre organisme de formation organise des formations rapides pratiques vous permettant d’être compétent dans votre futur métier. Nous avons conçu une formation adaptée et courte mixant entre théorie et pratique. Notre centre de formation est né de notre volonté à savoir de celle de mon associé m Imbert de APM et de la mienne Grosfilley Fabrice gérant de coup2pouce . Nous savons de quoi nous parlons et en quoi notre métier est une belle profession. Pour ceux qui n’ont pas besoin de formation ; des postes en auxiliaire de vie seront proposés en journée ou en nuit. Alors, nous vous attendons .

Présentez-vous 5 minutes avant le démarrage de ce Pitch.

Lieu : Village Accompagnement Soin et Service à la Personne

Durée : 30 minutes

Intervenant : Formasap

Aussonne 31840 Aussonne Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie

Conférence Travail avenir formation