TAF Toulouse 2024 : Ce qui nous fait vibrer et nous unit sur les métiers du support dans l’entreprise… Aussonne Aussonne, mercredi 13 mars 2024.

TAF Toulouse 2024 : Ce qui nous fait vibrer et nous unit sur les métiers du support dans l’entreprise… Chez Septeo, on joue ensemble, on gagne ensemble. La performance est le résultat d’un collectif où chacun joue son rôle, et où tous visent le succès. Présentation du groupe Septeo, du pôle immobil… Mercredi 13 mars, 11h30 Aussonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-13T11:30:00+01:00 – 2024-03-13T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-13T11:30:00+01:00 – 2024-03-13T12:00:00+01:00

Chez Septeo, on joue ensemble, on gagne ensemble. La performance est le résultat d’un collectif où chacun joue son rôle, et où tous visent le succès. Présentation du groupe Septeo, du pôle immobilier avec la BU Septeo ADB. Présentation de nos métiers R&D, Infra IT, support client, commerce….

Présentez-vous 5 minutes avant le pitch

Intervenant : SEPTEO

Lieu : Village Carrefour numérique

Aussonne 31840 Aussonne Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/237846 »}]

Conférence Travail avenir formation