TAF Toulouse 2024 : Booster ma visibilité auprès des recruteurs Aussonne Aussonne, jeudi 14 mars 2024.

TAF Toulouse 2024 : Booster ma visibilité auprès des recruteurs Mieux qu’un CV, Votre Profil de compétences ! Il comprend votre parcours professionnel et extra-professionnel, vos savoirs, savoir-faire et savoir-être professionnels. Jeudi 14 mars, 10h45 Aussonne

Mieux qu’un CV, Votre Profil de compétences ! Il comprend votre parcours professionnel et extra-professionnel, vos savoirs, savoir-faire et savoir-être professionnels.

Mieux vous connaitre pour mieux vous faire connaître, mieux choisir vos atouts pour vous valoriser auprès des recruteurs quand vous postulez. Augmentez vos chances d’avoir des propositions d’emploi.

Connaissez-vous Compétence Validée ? Ce service va vous permettre d’obtenir une validation des compétences que vous avez mises en œuvre sur vos activités professionnelles antérieures.

Participez à ce Flash digital pour en savoir plus.

Présentez-vous 5 minutes avant le démarrage de cette conférence/flash digital.

Lieu : espace digital France Travail

Durée : 30 minutes –

Déroulé : Présentation du service puis échange avec des animateurs.

Aussonne 31840 Aussonne Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie

