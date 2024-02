TAF Toulouse 2024 : Bien plus qu’une entreprise de café, rejoignez-nous ! Aussonne Aussonne, mercredi 13 mars 2024.

TAF Toulouse 2024 : Bien plus qu’une entreprise de café, rejoignez-nous ! Je suis ravie et fière de représenter Starbucks Occitanie, une entreprise dynamique qui recherche des talents exceptionnels pour rejoindre des équipes engagées et passionnées. Mercredi 13 mars, 10h00 Aussonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-13T10:00:00+01:00 – 2024-03-13T10:30:00+01:00

Fin : 2024-03-13T10:00:00+01:00 – 2024-03-13T10:30:00+01:00

Je suis ravie et fière de représenter Starbucks Occitanie, une entreprise dynamique qui recherche des talents exceptionnels pour rejoindre des équipes engagées et passionnées.

Chez Starbucks, nous ne recherchons pas seulement des employés, mais des individus qui partagent nos valeurs fondamentales. Nous croyons en la force de l’humain, en la construction d’équipes diversifiées et engagées. Aujourd’hui, nous ouvrons nos portes à ceux qui aspirent à devenir des leaders et des ambassadeurs de l’expérience Starbucks.

Que vous soyez un professionnel chevronné ou que vous débutiez votre carrière, nous cherchons avant tout des personnes dotées d’un savoir-être en harmonie avec nos valeurs. Chez Starbucks, c’est bien plus qu’un emploi, c’est l’opportunité de contribuer à une communauté chaleureuse et inclusive, de faire partie d’une famille où chaque voix compte.

Nous recrutons activement des managers prêts à inspirer et à guider leur équipe vers l’excellence ainsi que des baristas.

Présentez-vous 5 minutes avant le pitch

Intervenant : Starbucks

Lieu : Village Secteur HOTELLERIE RESTAURATION

Aussonne 31840 Aussonne Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/237845 »}]

Conférence Travail avenir formation