TAF Toulouse 2024 : Aide soignant(e) en médecine nucléaire ? Venez nous rejoindre ! Aussonne Aussonne, mercredi 13 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-13T10:45:00+01:00 – 2024-03-13T11:15:00+01:00

Fin : 2024-03-13T10:45:00+01:00 – 2024-03-13T11:15:00+01:00

Le CIMOF, rassemble 8 médecins et 70 salariés (principalement Secrétaires médicales, Manipulateurs et fonctions support) sur 3 sites principaux : Montauban, Toulouse, et Cornebarrieu, et a développé des activités en collaboration avec les centres hospitaliers de Pau, Albi et le centre anticancéreux de l’Oncopole.

Depuis 1988, nous accompagnons les patients et les prescripteurs dans la réalisation d’examens de médecine nucléaire à visée diagnostique et de suivis médicaux.

Notre croissance et notre réactivité nous permettent déjà de figurer parmi les acteurs majeurs de notre secteur d’activité en Occitanie et d’envisager un fort développement dans les années à venir.

Nous recherchons pour notre service de médecine nucléaire de la clinique Pasteur à TOULOUSE (31) :1 Aide soignante H/F

NOUS VOUS OFFRONS :

Temps complet 35h/semaine : pas de WE, pas d’astreintes, pas de gardes.

Salaire brut mensuel de base 2 100 € brut

Application cumulative de 2 grilles d’ancienneté

Prime annuelle…

Présentez-vous 5 minutes avant le démarrage de ce Pitch.

Lieu : Village Accompagnement Soin et Service à la Personne

Durée : 30 minutes

Intervenant : CIMOF, Médecine Nucléaire – Entreprisée privée

