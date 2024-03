TAF Toulouse 2024 : Accompagnement de personnes en situation de handicap, des opportunités d’emploi ! Aussonne Aussonne, jeudi 14 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-14T10:45:00+01:00 – 2024-03-14T11:15:00+01:00

Fin : 2024-03-14T10:45:00+01:00 – 2024-03-14T11:15:00+01:00

L’association Simon de Cyrène Toulouse, affiliée à la Fédération Simon de Cyrène, a pour projet d’accueillir progressivement, à partir de l’été 2024, 18 personnes en situation de handicap au sein de 3 maisons partagées à Pibrac. Pour partager leur quotidien, 12 salariés et des volontaires Services Civiques cohabiteront avec eux dans un esprit communautaire, fondé sur l’accompagnement, la relation et l’engagement.

8 postes seront à pourvoir à partir de l’été 2024. Les accompagnants habitent dans un studio en collocation avec des personnes en situation de handicap.

Nous présenterons notre association, ses valeurs, sa raison d’être.

L’objectif est de capter des candidats d’horizons divers mais avec un fort esprit d’équipe et une volonté de s’engager au service de personnes en situation de handicap. Nous proposerons 2 types de postes : Accompagnants (ou auxiliaires de vie) internes et éventuellement externes, ainsi que 2 postes d’encadrants (1 responsable pour 4 accompagnants).

Présentez-vous 5 minutes avant le démarrage de ce Pitch.

Lieu : Village Accompagnement Soin et Service à la Personne

Durée : 30 minutes

Intervenant : Simon de Cyrène Toulouse

Aussonne 31840 Aussonne Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie

