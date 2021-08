Le Sequestre Parc des expositions Le Sequestre, Tarn TAF : Le Salon Travail-Avenir-Formation Parc des expositions Le Sequestre Catégories d’évènement: Le Sequestre

le mercredi 15 septembre à 09:00

Le salon du Travail Avenir Formation (TAF) dont le but est de permettre à chaque visiteur quel que soit son statut, de pouvoir accéder à toutes les informations sur les aides, de découvrir les offres de formations et de trouver un emploi en rencontrant directement les entreprises qui recrutent. Les salons TAF (Travail, Avenir, Formation) sont co-organisés par la Région, Pôle Emploi, les Missions locales ainsi que différents partenaires institutionnels dans notre Région. Véritables passeports pour l’emploi, ces manifestations permettent d’accéder en un même lieu à toutes les informations en matière de formation et d’activité professionnelle. Offres de recrutement proposées par les 2 400 entreprises présentes. Parc des expositions Le Séquestre Le Sequestre Tarn

2021-09-15T09:00:00 2021-09-15T18:00:00

