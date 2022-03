TAF dans la Presqu’île Salle des sports de Kerbiniou 44350 Guerande Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

TAF dans la Presqu’île Salle des sports de Kerbiniou 44350 Guerande, 15 avril 2022, Guérande. TAF dans la Presqu’île

Salle des sports de Kerbiniou 44350 Guerande, le vendredi 15 avril à 10:00

Un forum de préparation, rencontre et découverte de travail saisonnier. 10h à 19h : coaching, conseils, infos 14h à 19h : job dating 50 employeurs 19h à 21h : clôture démos mix hip-hop mission@ml-guerande.fr Un forum de préparation, rencontre et découverte de travail saisonnier. 10h à 19h : coaching, conseils, infos 14h à 19h : job dating 50 employeurs 19h à 21h : clôture démos mix hip-hop missio… Salle des sports de Kerbiniou 44350 Guerande Salle des sports de Kerbiniou 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T10:00:00 2022-04-15T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Salle des sports de Kerbiniou 44350 Guerande Adresse Salle des sports de Kerbiniou 44350 Guerande Ville Guérande lieuville Salle des sports de Kerbiniou 44350 Guerande Guérande Departement Loire-Atlantique

Salle des sports de Kerbiniou 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guerande/

TAF dans la Presqu’île Salle des sports de Kerbiniou 44350 Guerande 2022-04-15 was last modified: by TAF dans la Presqu’île Salle des sports de Kerbiniou 44350 Guerande Salle des sports de Kerbiniou 44350 Guerande 15 avril 2022 Guérande Salle des sports de Kerbiniou 44350 Guerande Guérande

Guérande Loire-Atlantique