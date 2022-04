TAF dans la presqu’île Salle des sports de Kerbiniou Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Les jeunes qui ont entre 16 et 26 ans qui recherchent une saison ont rendez-vous vendredi 15 avril, à la salle des sports de Kerbiniou à Guérande pour **TAF dans la Presqu’île :** * **forum de préparation** * **rencontre de 50 employeurs** * **découverte du travail saisonnie**r. ### Programme : * **10h à 19h : coaching, conseils, infos** * **14h à 19h : job dating 50 employeurs** * **19h à 21h : clôture démos mix hip-hop.** Organisé par la Mission Locale de la Presqu’île et le Spot 15-25 + d’info : [[mission@ml-guerande.fr](mailto:mission@ml-guerande.fr)](mailto:mission@ml-guerande.fr) ou [[http://mlpresquileguerandaise.com](http://mlpresquileguerandaise.com)](http://mlpresquileguerandaise.com) Un job-dating pour les 16-26 ans Salle des sports de Kerbiniou Avenue Gustave Flaubert 44350 Guérande Kerbiniou Loire-Atlantique

2022-04-15T10:00:00 2022-04-15T21:00:00

