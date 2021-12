Roubaix Mission Locale Nord, Roubaix TAF Challenge Mission Locale Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

TAF Challenge

Mission Locale, le mercredi 22 décembre

Mission Locale, le mercredi 22 décembre à 14:00

PRÉPA APPRENTISSAGE AVEC L’OFFICE RÉGIONAL DE L’ALTERNANCE ROUBAIX L’Office Régional de l’Alternance de Roubaix propose une prépa-apprentissage pour tous domaines d’activités pour un public âgé de 16 à 29 ans Pré-requis : Avoir un projet de contrat d’alternance et disposant d’un niveau maximun BAC validé ou non L’opportunité pour toi d’être accompagné pour la recherche d’une entreprise et/ou trouver ton projet Accompagnement individuel à Roubaix La prépa accompagnement te permet : De reconnaître tes points forts De développer tes compétences D’être mis.e en relation avec des entreprises D’être suivi.e dans ton parcours PRÉPA APPRENTISSAGE AVEC L’OFFICE RÉGIONAL DE L’ALTERNANCE ROUBAIX Mission Locale 92 avenue Jean Lebas 59100 Roubaix Roubaix Centre Nord

2021-12-22T14:00:00 2021-12-22T17:00:00

