Du mercredi 02 novembre 2022 au vendredi 04 novembre 2022

de 11h00 à 12h00

de 10h00 à 11h00

payant 7.20€

Initiation au Taekwondo, art martial Coréen mêlant pieds et poings Venez vous initier au taekwondo le temps d’un stage. Art martial Coréen mêlant pieds et poings, le taekwondo est un sport complet. Pendant les vacances, le CPA Pina Bausch propose deux créneaux : 4-5 ans – 10h00-11h00 11-15 ans – 11h00-12h00 Centre Paris Anim’ Pina Bausch ex Montgallet 4, passage Stinville 75012 Paris Contact : https://claje.aniapp.fr/activites/stages-vacances-scolaires/taekwondo-stage Tél. : 01.43.41.47.87 montgallet@claje.asso.fr https://www.facebook.com/centremontgallet https://www.facebook.com/centremontgallet https://claje.aniapp.fr/activites/stages-vacances-scolaires/taekwondo-stage

