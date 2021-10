Paris Maison de l’architecture Ile-de-France île de France, Paris Tae Hoon Yoon et Nicolas Moulin Maison de l’architecture Ile-de-France Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 2 octobre 2021

Etat des lieux, souvenirs d’un monde futur A l’occasion de la Nuit Blanche, la Maison de l’architecture Ile-de-France propose une installation artistique dans la chapelle du couvent des Récollets intitulée « Etat des lieux, souvenirs d’un monde futur » par l’architecte Tae Hoon Yoon et l’artiste Nicolas Moulin. Archives photographiques en double projection, de collections d’artistes et d’architectes. Le dispositif est un défilement de paysages urbains et péri-urbains pris dans divers pays du monde, constitué de photographies prises, de photographies trouvées, et de cartes postales. Le dispositif sera brut. Les images se succéderont de façon aléatoire dans une double projection, qui créera des vis à vis, au son de musiques électroniques, électroacoustiques et ambiant. Ce dispositif sonne comme le bilan d’un monde en désuétude, à l’approche d’une période de grands bouleversements climatiques et géopolitiques. Cet événement est organisé en partenariat avec le Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Ile-de-France et le Café A. Biographie de Tae Hoon Yoon : Né en Corée du Sud, Tae Hoon Yoon passe sa petite enfance à Séoul et arrive en France à l’âge de onze ans. Diplômé en 2004 de l’École Nationale d’Architecture de Paris Belleville qu’il étudie l’architecture, il travaille d’abord chez ECDM, puis chez Christian Devillers où il se familiarise avec le projet urbain et pratique l’architecture et l’urbanisme dans une dynamique multi scalaire de regards croisés. Lauréat en 2006 de la 8e session d’Europan sur le site Saint-Sauveur à Lille, il fonde sa propre agence la Société d’Architecture Tae Hoon Yoon (SATHY). Il développe des projets partout en France pour des maîtres d’ouvrage publics ou privés et des programmes variés : des projets d’architecture, d’urbanisme et de processus participatif avec les habitants dans des contextes tous très différents. Habitué à croiser les échelles et à composer avec des points de vue multiples, Tae Hoon Yoon développe une approche transversale du projet qui synthétise les enjeux de la société contemporaine : comment construire pour tous ? Comment développer le sentiment d’urbanité hors des centres constitués ? Comment construire la ville durable et faire de l’usager, de l’habitant un acteur de la pérennité de son cadre bâti ? Biographie de Nicolas Moulin : Nicolas Moulin réalise des installations, de la vidéo, des photos et du son. Son travail s’attache à fabriquer des « fictions » sans narration inspirées de la littérature et du cinéma d’anticipation. Artiste représentatif de l’art numérique français, Nicolas Moulin se fait connaître en 2001 avec VIDERPARIS et ses angoissantes images d’immeubles bétonnés où les rues de Paris sont vidées de toute trace de vie. Nicolas Moulin, s’intéresse aux mythologies urbaines, architecturales et technologiques qui gouvernent nos sociétés. Se référant souvent au cinéma et à des mouvances du 20ème siècle – constructivistes russes, minimalistes, ultra-modernistes des années 1960 – ses œuvres froides et désincarnées baignent dans un univers de science-fiction inspiré des romans de Philippe K Dick. Nicolas Moulin est lauréat de prix Arcimbaldo en 2006. Il est nommé en 2009 pour la 9ème édition du Prix Marcel Duchamp. Organisé par la Maison de l’architecture Ile-de-France en partenariat avec Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Ile-de-France et le Café A. Avec le commissariat de : Tae Hoon Yoon, architecte et Nicolas Moulin, artiste http://www.maisonarchitecture-idf.org/ Nuit Blanche -> Nuit Blanche Maison de l’architecture Ile-de-France 148 rue du Faubourg Saint-Martin Paris 75010

