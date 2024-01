Une Fleur en Hiver Brocante de Beltane Taden, dimanche 18 février 2024.

Vente exceptionnelle d’hellébores, de primula

Chez Beltane

1 la Croix Chardon 22100 Taden

En présence de :

Le Colibri Malouin, Le Jardin d’Herbes

Barnhaven Primerose, Végétal et Compagnie

et les magnifiques hellébores de Thierry Delabroye

proposée à la vente par Jean-Pierre Jolivot.

Brocante de Beltane 1 la croix chardon 22100 Taden Taden 22100 Côtes-d’Armor