Paris Sunset & Sunside Paris TACTUS Sunset & Sunside Paris Catégorie d’évènement: Paris

TACTUS Sunset & Sunside, 15 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 15 septembre 2021

de 19h30 à 20h30

payant

Un cocktail de musique tantôt groove, tantôt minimaliste, toujours surprenante, avec encore plus d’envie de partage avec le public. Après plusieurs mois d’arrêt suite au confinement , Tactus revient sur la scène du Sunside qu’il affectionne tant, pour jouer ses compositions originales. Un cocktail de musique tantôt groove, tantôt minimaliste, toujours surprenante, avec encore plus d’envie de partage avec le public. Un rendez-vous à ne surtout pas manquer! Concerts -> Jazz Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

