Spectacle jeune public « Ti pouce et la colline aux oiseaux » à Tactil’lou Fable Tactil’lou Fable, 25 mars 2023, Dieppe. Spectacle jeune public « Ti pouce et la colline aux oiseaux » à Tactil’lou Fable Samedi 25 mars, 15h00, 16h00 Tactil’lou Fable « Ti Pouce et la colline aux milles oiseaux »: C’est une histoire qui se compte avec les mains, les sons et les images. Ti pouce découvre le printemps, par la joie des couleurs tout autour de lui, par la grâce des chants des oiseaux et par la malice de ses jeux au grand air après les mois d’hiver.

Pour les plus petits enfants dès le berceau et les plus grands!

Deux représentations proposées, à 15h et à 16h, à l’espace enfance famille rue Georges Krumeich à Dieppe. Réservations au 06.42.42.14.98. Tactil’lou Fable rue georges krumeich Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T15:00:00+01:00 – 2023-03-25T16:00:00+01:00

2023-03-25T16:00:00+01:00 – 2023-03-25T17:00:00+01:00

