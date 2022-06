« Tacots en folie » Commana Commana Catégories d’évènement: 29450

Commana

« Tacots en folie » Commana, 19 août 2022, Commana. « Tacots en folie » Salle des fêtes Place du Champ de Foire Commana

2022-08-19 – 2022-08-21 Salle des fêtes Place du Champ de Foire

Commana 29450 Exposition de voitures conçues par M. Masson de Commana : maquettes et mini voitures. +33 6 31 89 35 22 Exposition de voitures conçues par M. Masson de Commana : maquettes et mini voitures. Salle des fêtes Place du Champ de Foire Commana

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: 29450, Commana Autres Lieu Commana Adresse Salle des fêtes Place du Champ de Foire Ville Commana lieuville Salle des fêtes Place du Champ de Foire Commana Departement 29450

Commana Commana 29450 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/commana/

« Tacots en folie » Commana 2022-08-19 was last modified: by « Tacots en folie » Commana Commana 19 août 2022 29450 Commana

Commana 29450