TACOS ET MUSIQUE Payzac, jeudi 22 août 2024.

Le groupe Good Wibes et food trucks de tacos et burger seront là pour animer les jeudis de l’été à Payzac.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-22 19:00:00

fin : 2024-08-22

Sous la Halle

Payzac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

