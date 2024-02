TACHKA CLIO L’USINE – ANCIENNE COMEDIE St Etienne, mardi 28 mai 2024.

TACHKATachka est une artiste à la fois proche et singulière. Comme un souvenir d’enfance qui retrouve ses couleurs, un cerf-volant espiègle poussé par les vents de Scandinavie, d’où viennent en partie ses racines. Sa musique pourrait se situer au croisement de la liberté infiniment sensible de Björk et de la douceur polaire d’Agnès Obel. Entourée sur scène de ses synthétiseurs et de ses deux acolytes à la contrebasse et à la clarinette, elle y dévoile toute la richesse d’un monde hybride, organique et synthétique. Ses chansons ont cette saveur de poésie-à-facettes, que l’on redécouvre constamment en fonction des heures et des éclairages. Virez les meubles, poussez les murs : avec son troisième album, Tachka fait des figures, affirme ses luttes et ses talents… Surtout celui de surgir là où on ne l’attend pas. Artiste multi-instrumentiste, autrice, compositrice interprète, Tachka revient avec Faire des figures un troisième album composé de 12 titres. Ce nouvel opus intégralement en français, affirme une écriture plus personnelle et percutante déjà effleurée dans le disque précédent (VOLCAN – Octobre 2020). CLIOQuatre lettres proches de la Cléo d’Agnès Varda. Ça tombe bien pour celle qui a chanté « Éric Rohmer est mort » et dont les compositions auraient pu accompagner les films de la Nouvelle Vague, voire en remplacer certains dialogues…Depuis la révélation d’un premier album, Clio, en 2016, la confirmation de Déjà Venise (2019) et de L’amour hélas (2021) et comme d’autres autrices-compositrices avant elle, de Kate Bush à Tori Amos, Clio mène son travail d’écriture en solitaire, entre Paris et chez elle, dans ce qu’elle appelle son « atelier permanent de construction de chansons ». Ce qui n’empêche guère ses chansons de séduire un large public grâce à l’accessibilité du streaming, on écoute Clio à Bruxelles, Montréal, Mexico, Istanbul ou encore Santiago !Faussement légère, bénéficiant de l’immédiateté de la pop britannique cultivée par des Jane Birkin, Etienne Daho et autres Françoise Hardy, sa pop se déploie pleinement dans son quatrième album, Carambolages. Du nom d’un duo enregistré avec Alex Beaupain, avec qui elle partage une estime mutuelle, l’importance prêtée aux mots, la joie ressentie à faire (et à faire écouter) la musique, parfois avec une autre voix que la sienne.Clio déroule « la vie parallèle de l’écriture ». Et c’est drôlement beau.

Tarif : 9.00 – 9.00 euros.

Début : 2024-05-28 à 18:30

L’USINE – ANCIENNE COMEDIE 7 AVENUE EMILE LOUBET – 42000 St Etienne 42