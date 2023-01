Tâches d’encre – stage de calligraphie et d’ombres chinoises Preuilly-sur-Claise Preuilly-sur-Claise Preuilly-sur-Claise Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Indre-et-Loire Preuilly-sur-Claise Sur les traces de Citrouille Amère, peintre chinois zen de la dynastie Qing, je vous propose, via la calligraphie et la peinture chinoise, une initiation aux plaisirs de l’encre. Réservation obligatoire. Sur les traces de Citrouille Amère, peintre chinois zen de la dynastie Qing, je vous propose, via la calligraphie et la peinture chinoise, une initiation aux plaisirs de l’encre. Réservation obligatoire. rosaliecasella@gmail.com +33 6 83 03 89 88 https://www.facebook.com/lieutopiepreuilly Alicja – Pixabay

