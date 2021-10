Agen Agen Agen, Lot-et-Garonne TACAN : Tout Agen Court à Noël Agen Agen Catégories d’évènement: Agen

Lot-et-Garonne

TACAN : Tout Agen Court à Noël Agen, 4 décembre 2021, Agen. TACAN : Tout Agen Court à Noël 2021-12-04 19:00:00 – 2021-12-04

Agen Lot-et-Garonne Agen EUR 2 15 Course pédestre nocturne 5 et 10 kms dans le centre ville d’Agen.

Agen comme vous ne l’avez jamais couru !!. Venez visiter, baskets aux pieds, Agen by night ! Au profit de l’UNICEF. Course pédestre nocturne 5 et 10 kms dans le centre ville d’Agen.

