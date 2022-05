Tabou de Miguel Gomes Cinéma Ermitage, 4 juin 2022, Fontainebleau.

Tabou de Miguel Gomes

Cinéma Ermitage, le samedi 4 juin à 17:00

Aurora, une vieille femme misanthrope, soupçonne Santa, sa femme de ménage capverdienne, de vouloir lui jeter des sorts vaudous et se lamente auprès de Pilar, sa voisine dévouée aux causes humanitaires. À sa mort, les deux femmes vont découvrir l’histoire d’amour qu’elle vécut plusieurs années auparavant au cœur de l’Afrique colonisée. Miguel Gomes revisite à la fois le cinéma muet, les films d’aventure et les mythologies d’un empire perdu pour offrir un conte sublime et profondément lyrique. Avec Teresa Madruga, Laura Soveral, Ana Moreira, Henrique Espirito Santo, Carloto Cotta _Tabou_ (_Tabu_), Miguel Gomes, 2012 © Shellac **précédé de** Avó (Muidumbe) de Raquel Schefer ——————————– “Mozambique, 1960, juste avant l’éclosion de la guerre, portrait d’une famille coloniale. Une séquence de matériel d’archive filmée par mon grand-père, ancien administrateur colonial, est le point de départ d’un documentaire expérimental sur l’histoire de la décolonisation portugaise et de sa mémoire. (…) Ce film est une tentative de mise en scène de mes mémoires indirectes du Mozambique.” (Raquel Schefer) Portugal / 2009 / Expérimental / 11′ / VOSTF

Gratuit pour les moins de 26 ans ////// 1 séance : 5 € (sur place et en ligne sur www.ermitage.cineparadis.fr) ////// 2 séances préachetées : 8 € (à la caisse du cinéma uniquement) ////// 4 séances préachetées : 12 € (à la caisse du cinéma uniquement)

Cinéma Ermitage 6 Rue de France 77300 Fontainebleau Fontainebleau Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T17:00:00 2022-06-04T19:30:00