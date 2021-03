Rennes Bibliothèque universitaire Villejean Santé Rennes Tables thématiques semaine du Cerveau Bibliothèque universitaire Villejean Santé Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

du lundi 15 mars au samedi 27 mars à Bibliothèque universitaire Villejean Santé

Parkinson, Alzheimer, troubles de l’apprentissage, pathologies DYS, troubles de la mémoire, AVC, épilepsie, maladies neurodéveloppementales, neurodégénératives ou psychiatriques… **la recherche en neurosciences** nous permet de comprendre de mieux en mieux le fonctionnement de notre cerveau et de notre système nerveux central, et d’élaborer des thérapies et des traitements. A l’occasion de la [**23 ème semaine du cerveau**](https://www.semaineducerveau.fr/)**,** organisée par la [Société des Neurosciences](https://www.neurosciences.asso.fr/), la BU Beaulieu et la BU Villejean-Santé vous proposent deux tables thématiques dédiées : ouvrages, DVD, BD et thèses. Consultez-les et surtout empruntez-les ! Retrouvez toutes les références des documents présentés dans la bibliographie de la [BU Beaulieu](https://supernova-koha.univ-rennes1.fr/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?op=view&shelfnumber=421) et celle de la [BU Villejean-Santé](https://supernova-koha.univ-rennes1.fr/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?op=view&shelfnumber=694) Dates :

BU Beaulieu : du 15 au 20 mars

BU Villejean-Santé : du 15 au 27 mars

Entrée libre

Vous êtes passionné par le cerveau et les neurosciences ? Ne manquez pas ces tables ! Bibliothèque universitaire Villejean Santé 2, avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes Rennes Quartiers Nord-Ouest

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-15T08:45:00 2021-03-15T17:30:00;2021-03-16T08:45:00 2021-03-16T17:30:00;2021-03-17T08:45:00 2021-03-17T17:30:00;2021-03-18T08:45:00 2021-03-18T17:30:00;2021-03-19T08:45:00 2021-03-19T17:30:00;2021-03-20T08:45:00 2021-03-20T17:30:00;2021-03-22T08:45:00 2021-03-22T17:30:00;2021-03-23T08:45:00 2021-03-23T17:30:00;2021-03-24T08:45:00 2021-03-24T17:30:00;2021-03-25T08:45:00 2021-03-25T17:30:00;2021-03-26T08:45:00 2021-03-26T17:30:00;2021-03-27T08:45:00 2021-03-27T17:30:00

