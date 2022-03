TABLES RONDES SUR L’AUTISME Salle de conférences du Potager du Dauphin Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Salle de conférences du Potager du Dauphin, le samedi 2 avril à 09:15

Dans le cadre de la journée mondiale de l’autisme, la Ville de Meudon et Autistes Sans Frontières 92 organisent une matinée de sensibilisation portant sur l’inclusion des enfants autistes à l’école. Le film documentaire « La rentrée de Paul, comme les autres », sera diffusé en présence de l’enseignante du jeune garçon atteint de trouble autistique puis des professionnels CRAIF (Centre de Ressources Autisme Ile de France ), les Papillons Blancs de la Colline, une psychologue (supervision et guidage parentale), des acteurs du territoire participeront aux tables rondes sur le thème « La société inclusive ça commence à l’école ».

entrée libre, gratuit

La société inclusive, ça commence à l’école ! Salle de conférences du Potager du Dauphin 15, rue de Porto-Riche 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

