Tables rondes sur la francophonie Centre culturel canadien, 22 mars 2021-22 mars 2021, Paris.

Tables rondes sur la francophonie

du lundi 22 mars au mercredi 24 mars à Centre culturel canadien

Aujourd’hui, près du quart de la population canadienne parle le français comme première langue. Au-delà du Québec, des francophones vivent en situation minoritaire au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Alberta et ailleurs. Ils font le choix de vivre en français et défendent leurs droits d’exister au quotidien dans leur langue maternelle, que ce soit pour la scolarisation de leurs enfants que pour l’accès aux soins.

Pour vous plonger dans l’univers de ces Canadiens et Canadiennes francophones qui, d’une façon ou d’une autre, appartiennent à une petite minorité, rejoignez-nous pour une série de trois tables rondes sur la francophonie canadienne vue par celles et ceux qui créent, pensent et font rayonner la langue et la culture francophone à travers le Canada.

Rejoignez-nous pour une série de trois tables rondes sur la francophonie canadienne, qui vous permettront de découvrir la réalité complexe de la francophonie au Canada.

Lundi 22 mars à 20h00 (GMT +1) : Enjeux de la francophonie canadienne et acadienne au XXIe siècle : réalités démographiques, géographiques, influences historiques et culturelles.

Professeure Stéphanie Chouinard, Collège militaire royal du Canada & Mme Sheila Risbud, présidente de l’Association canadienne-française de l’Alberta.

2. Mardi 23 mars à 20h00 (GMT +1) : Enjeux de la création francophone au Canada

Geneviève Toupin, chanteuse et compositrice Métisse franco-manitobaine

3. Mercredi 24 mars à 20h00 (GMT +1) : Autochtonie et francophonie

Professeur Jérôme Mélançon, Philosophe, Département d’études francophones et interculturelles, Université de Régina (Manitoba)

Pierrot Ross-Tremblay (Innu), Poète, sociologue et professeur titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les traditions intellectuelles et l’autodétermination des Premiers Peuples à l’Université d’Ottawa (Ontario)

Ces tables rondes seront animées par Monsieur Ivan Kabacoff, animateur de Destination Francophonie sur TV5 Monde. D’une durée de 45 minutes, elles seront diffusées sur les chaînes Youtube du CCC et de l’Ambassade, et sur les Pages Facebook du CCC et de l’Ambassade mais aussi le compte Twitter du CCC.

Evénement en ligne – Gratuit

