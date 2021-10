Tables Rondes – Rencontre #1 : Comment coopérer au service du Développement Durable par la culture ? Muséum de Bordeaux – Sciences et nature, 4 octobre 2021, Bordeaux.

Muséum de Bordeaux – Sciences et nature, le lundi 4 octobre à 13:30

**SO Coopération et le Museum de Bordeaux, avec l’appui de l’Institut des Afriques,** ont le plaisir de vous inviter à la première rencontre du groupe thématique multi-acteurs sur **”L’action culturelle pour le développement international”, le lundi 04 octobre à partir de 14h au Museum de Bordeaux.** Ce groupe thématique a pour but de sensibiliser les acteurs de la coopération internationale aux enjeux du développement par les actions culturelles, de favoriser la mise en réseau entre acteurs aux appartenances multiples (collectivités territoriales, associations, universités, etc.) et de croiser les expériences. Cette après-midi de rencontres intervient dans le cadre de l’accueil de l’**exposition THE PROPHECY de Fabrice Monteiro** au Muséum de Bordeaux. A travers ses œuvres, l’artiste belgo-béninois interpelle les comportements humains envers le climat et démontre la complexité des enjeux liés au développement durable. Pour cette première rencontre, nous allons mettre à l’honneur la thématique de la Culture et des Objectifs de développement durable (ODD). Cette journée de rencontres s’articulera autour de deux tables rondes : – **13 heure 30** : visite de l’exposition Fabrice Monteiro – **14 heure**: ODD, Education Artistique et Culturelle (EAC), Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI), Education au Développement Durable (EDD) : De quoi parle-t-on ? Cette table ronde aura pour objectif de bien définir et comprendre ces acronymes. La diversité des intervenants permettra un analyse globale de ces notions, à travers différents angles de vus. La table ronde sera modérée par Sophie Moulard, Anthropologue, chercheure et consultante, chargé de mission chez Theïa Lab, qui sera entourée de Nathalie Bois-Huyghe cofondatrice du festival Climax, ainsi que des représentants : du RADSI, et de l’association GRAINE – **16 heure** : Comment coopérer au service du Développement Durable par la culture ? Cette deuxième table ronde aura pour objectif de démontrer dans quelles mesures les projets et initiatives culturelles peuvent-t-elle contribuer aux développement durable. Cette rencontre sera modérée par David Caroll, fondateur et directeur artistique de l’association Slowfest qui sera entouré d’Alfred Tudeau, président du Club UNESCO LA Rochelle, de Jimmy Berthé chargé du programme “Accès Culture” à l’Institut Français de Paris, et de Carole karemera, lauréate Accès Culture pour son projet ISHYO ARTS CENTER au Rwanda. **[GRATUIT]** **Inscription obligatoire avant le 30 septembre :** [https://docs.google.com/forms/d/1wcKrkeEkNd_eNIXzB5WUh8xkmwmry9zzpW_akgd2QDo/viewform?edit_requested=true](https://docs.google.com/forms/d/1wcKrkeEkNd_eNIXzB5WUh8xkmwmry9zzpW_akgd2QDo/viewform?edit_requested=true)

Muséum de Bordeaux – Sciences et nature 5 Pl. Bardineau, 33000 Bordeaux



2021-10-04T13:30:00 2021-10-04T17:30:00