Tables rondes « Forêt & Europe »

A l’occasion de la Présidence Française du Conseil de l’Union Européenne (PFUE22), l’Union de la Coopération Forestière Française organise deux tables rondes labellisées PFUE22 sur le thème : ### « Politiques européennes : Regards croisés sur le rôle et la place des forêts dans un contexte de changement climatique ». Les intervenants prévus sont : Commission Européenne DG CLIMA, Députés du Parlement Européen, Confédération Européenne des Propriétaires forestiers (CEPF), Union des Sylviculteurs du Sud de l’Europe (USSE), European Landowners’ Organization (ELO), Comité des Régions, Fédération Européenne des Communes Forestières (FECOF), coopératives forestières… **Rendez-vous le mardi 1er mars de 10h30 à 12h45 sur le stand de la filière forêt-bois (Hall 4 – Allée B – Stand 52) pour échanger sur les forêts et la gestion forestière en Europe.** L’Union de la Coopération Forestière Française rassemble 17 coopératives forestières réparties sur l’ensemble du territoire. Les Coopératives Forestières regroupent 113 000 producteurs forestiers adhérents. Elles les accompagnent dans la gestion de 2,1 millions d’hectares de forêts, la récolte-commercialisation de 7,2 millions de m3 de bois par an (soit 20% de la production nationale) et le reboisement de 21 000 ha/an. Les Coopératives Forestières emploient 1 300 salariés.

Entrée libre

Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris



2022-03-01T10:30:00 2022-03-01T12:45:00