TABLES RONDES “Alternatives, la problématique d’habiter” La Chartreuse, 16 octobre 2021, Villeneuve-lès-Avignon.

La Chartreuse, le samedi 16 octobre à 14:00

* **_Accueillir le grand âge – Permettre à chacun de rester habitant de sa vie_**, – **Pascale Parat-Bezard**, socio-anthropologue au CAUE 30 Etre habitant, c’est pouvoir exprimer son individualité et le chez soi en est la condition permissive mais quelles alternatives pour les personnes âgées lorsque rester à leur domicile n’est plus possible ? Accueillir le grand-âge Permettre à chacun de rester habitant de sa vie, ouvrage publié au CAUE 30 sous la direction de pascale Parat-Bezard aux éditions Champ Social, en 2017 * **_Vivre ensemble : les leçons du modèle monastique chez Le Corbusier -_** Renaud Barrès, architecte DPLG-historien, directeur du CAUE 34 Alors qu’il s’appelait encore Charles-Edouard Jeanneret, Le Corbusier réalise au début du XXe siècle deux voyages de formation en Italie et en Europe orientale, qui vont marquer toute son œuvre. Parmi les monuments visités il va être fortement marqué par la chartreuse di Galluzzo, à Florence, et le modèle de vie commune qu’elle propose, dont il s’inspirera pour créer l’habitat collectif moderne, dont le modèle le plus célèbre est l’Unité d’habitation de Marseille réalisée en 1947-1952.

La Chartreuse 58 rue de la République, 30400 Villeneuve-lès-Avignon, Gard, Occitanie Villeneuve-lès-Avignon Gard



