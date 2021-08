Lauzun Lauzun Lauzun, Lot-et-Garonne Tables gourmandes Lauzun Lauzun Catégories d’évènement: Lauzun

Lot-et-Garonne

Tables gourmandes Lauzun, 7 août 2021, Lauzun. Tables gourmandes 2021-08-07 – 2021-08-07

Exceptionnellement suite à l'annulation des Gasconnades, les commerçants du village et les commerçants ambulants vous proposent une soirée gourmande dans les rues de Lauzun, animée ce samedi. N'oubliez pas vos couverts !

