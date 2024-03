Tables fermières gastronomiques Cannevé 44350 Guerande Guérande, jeudi 13 juin 2024.

Tables fermières gastronomiques Repas élaboré par un chef étoilé, sur le thème d’un produit fermier changeant à chaque date. Le jeudi soir, une fois par mois de Juin à Octobre ; grande tablée gastronomique dans notre salle de r… 13 juin – 31 octobre, les jeudis Cannevé 44350 Guerande Public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-13T19:30:00+02:00 – 2024-06-13T22:00:00+02:00

Fin : 2024-10-31T19:30:00+01:00 – 2024-10-31T22:00:00+01:00

Repas élaboré par un chef étoilé, sur le thème d’un produit fermier changeant à chaque date.

Le jeudi soir, une fois par mois de Juin à Octobre ; grande tablée gastronomique dans notre salle de réception.

Inscription obligatoire, nombre de places limité.

Cannevé 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire
06 24 85 67 27
06 71 74 50 44
leadamien@fermelaitpresverts.fr
https://fermelaitpresverts.fr/
https://www.labaule-guerande.com/tables-fermieres-gastronomiques-guerande.html

