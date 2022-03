Tables documentaires sur la lutte contre le racisme Bibliothèque des Annonciades Boulogne-sur-Mer Catégories d’évènement: Boulogne-sur-Mer

du mardi 22 mars au samedi 26 mars à Bibliothèque des Annonciades entrée libre, gratuit

Le C.D.S.I. et la bibliothèque des Annonciades de Boulogne-sur-Mer mettent en avant des livres évoquant la lutte contre le racisme à travers les tables documentaires. Bibliothèque des Annonciades Boulogne sur mer Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T14:30:00 2022-03-22T19:00:00;2022-03-23T09:00:00 2022-03-23T12:30:00;2022-03-23T13:30:00 2022-03-23T18:00:00;2022-03-24T14:00:00 2022-03-24T18:00:00;2022-03-25T14:00:00 2022-03-25T18:00:00;2022-03-26T09:00:00 2022-03-26T12:30:00;2022-03-26T13:30:00 2022-03-26T18:00:00

