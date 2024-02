Tablées de chantier du Hangar Zéro Le Hangar Zéro Le Havre, dimanche 24 mars 2024.

Tablées de chantier du Hangar Zéro Le Hangar Zéro Le Havre Seine-Maritime

En complément de ses chantiers participatifs, cette année le Hangar Zéro vous convie au cœur de son Agora pour un grand repas partagé. Sur la base d’invendus alimentaires et des denrées apportées par les particpant·es, ce repas convivial vise à valoriser des pratiques alimentaires en circuit court. Un temps fort inédit, ouvert à toutes et à tous !

Le Hangar Zéro est un lieu ouvert à tous·tes, une place publique où s’élabore les pratiques d’avenir, pour une écologie citoyenne et juste. Le Hangar Zéro s’installe dans un ancien dock, en cours de réhabilitation devenant un tiers-lieu consacré à la transition écologique et citoyenne. La construction est majoritairement faite avec des matériaux de réemploi et bio/géo-sourcé.

Face aux bouleversements en cours, le Hangar Zéro relève le défi de la transition territoriale en accompagnant citoyens, acteurs économiques et collectivités locales dans la définition des enjeux et dans la mise en place de solutions concrètes permettant d’y répondre. C’est un espace d’échange, de partage et d’expérimentation pour valoriser l’humain et l’environnement. Aujourd’hui, le Resto et la Boutique sont ouverts, mais une grande partie des jardins sont encore en travaux. La construction du lieu est au cœur du projet avec des objectifs ambitieux utiliser en priorité des matériaux bio/géo-sourcés et de réemploi, en chantiers participatifs, afin de produire ensemble de nouvelles manières de construire, de les partager, et de les transmettre.

N’hésitez pas à emporter des denrées à partager.

En complément de ses chantiers participatifs, cette année le Hangar Zéro vous convie au cœur de son Agora pour un grand repas partagé. Sur la base d’invendus alimentaires et des denrées apportées par les particpant·es, ce repas convivial vise à valoriser des pratiques alimentaires en circuit court. Un temps fort inédit, ouvert à toutes et à tous !

Le Hangar Zéro est un lieu ouvert à tous·tes, une place publique où s’élabore les pratiques d’avenir, pour une écologie citoyenne et juste. Le Hangar Zéro s’installe dans un ancien dock, en cours de réhabilitation devenant un tiers-lieu consacré à la transition écologique et citoyenne. La construction est majoritairement faite avec des matériaux de réemploi et bio/géo-sourcé.

Face aux bouleversements en cours, le Hangar Zéro relève le défi de la transition territoriale en accompagnant citoyens, acteurs économiques et collectivités locales dans la définition des enjeux et dans la mise en place de solutions concrètes permettant d’y répondre. C’est un espace d’échange, de partage et d’expérimentation pour valoriser l’humain et l’environnement. Aujourd’hui, le Resto et la Boutique sont ouverts, mais une grande partie des jardins sont encore en travaux. La construction du lieu est au cœur du projet avec des objectifs ambitieux utiliser en priorité des matériaux bio/géo-sourcés et de réemploi, en chantiers participatifs, afin de produire ensemble de nouvelles manières de construire, de les partager, et de les transmettre.

N’hésitez pas à emporter des denrées à partager. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 13:00:00

fin : 2024-03-24

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

L’événement Tablées de chantier du Hangar Zéro Le Havre a été mis à jour le 2024-02-16 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie