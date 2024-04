Tablée ouverte Repas « Éveil des sens » La Cantine Nexon, samedi 20 avril 2024.

Découverte de riches saveurs par le biais d’un repas les yeux bandés à La Cantine ! L’expérience culinaire vous est proposée afin de jouer avec vos sens, dans le but de les éveiller… Le repas sera donc à découvrir et deviner au fur et à mesure !

Pour participer à la tablée, La Cantine vous invite à adhérer à l’association, sur place le jour J (en préparant la monnaie ou le chéquier) ou en ligne. .

Début : 2024-04-20 19:30:00

fin : 2024-04-20

La Cantine 8, rue Pierre et Marie Curie

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@la-cantine.org

