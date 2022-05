TABLÉE BELLOQUOISE Beaulieu-sur-Layon, 12 juin 2022, Beaulieu-sur-Layon.

TABLÉE BELLOQUOISE Beaulieu-sur-Layon

2022-06-12 – 2022-06-12

Beaulieu-sur-Layon Maine-et-Loire Beaulieu-sur-Layon

14 EUR Le matin, plusieurs randonnées pédestres et VTT pour tous les âges et tous les niveaux. nLe midi, fermeture de la partie basse de la rue St Vincent et repas de fouaces cuites dans l’ancien four à pain, à l’ombre des marronniers du jardin public. Ambiance musicale et animation autour de jeux en bois tout l’après-midi. Un bon moment de convivialité à partager avec vos amis et voisins.

Rendez-vous tous les ans, le premier dimanche de juin pour une grande tablée au cœur du village.

beaulieutourisme@orange.fr +33 2 41 78 65 07 http://www.beaulieusurlayontourisme.fr/

Le matin, plusieurs randonnées pédestres et VTT pour tous les âges et tous les niveaux. nLe midi, fermeture de la partie basse de la rue St Vincent et repas de fouaces cuites dans l’ancien four à pain, à l’ombre des marronniers du jardin public. Ambiance musicale et animation autour de jeux en bois tout l’après-midi. Un bon moment de convivialité à partager avec vos amis et voisins.

Beaulieu-sur-Layon

dernière mise à jour : 2022-05-12 par